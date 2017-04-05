Екатеринбург, 5 апреля, 2017, 08:14 — ИА Регнум.



Станция метро екатеринбургского метрополитена

В Екатеринбурге чиновники вновь обеспокоились безопасностью на объектах транспорта. Поводом стала очередная трагедия, которая в этот раз произошла в метро Санкт-Петербурга. Тем временем пассажиры Екатеринбургского метрополитена сообщают о формальном досмотре лиц, входящих на станции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, взрыв в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля. Около 15 человек погибли, около 50 получили травмы. Силовики уже охарактеризовали произошедшее как теракт.

После очередной трагедии чиновники на местах вновь бросились обеспечивать безопасность на объектах транспорта. В Екатеринбурге прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев для противодействия террористической угрозе поручил усилить межведомственное взаимодействие в регионе. И в зоне особого внимания, по его словам, должен быть Екатеринбургский метрополитен.

По итогам заседания комиссии было решено дополнительно проверить безопасность на транспорте в Свердловской области. Также силовики дополнительно оценят степень уязвимости станций Екатеринбургского метрополитена.

Пока чиновники строят планы, пассажиры транспорта сообщают о реальном положении дел. По их словам, рамки на входе на Северный автовокзал Екатеринбурга стоят лишь для виду. Они пищат, когда через них проходят люди, но охранник на входе практически не реагирует на данные звуки. Впрочем, возможно, кого-то и досматривают, говорят пассажиры.

В метро Екатеринбурга всё несколько строже. На станциях дежурят сотрудники полиции, они же часто проезжают и в вагонах метро. Но в обычные дни на проходе через рамки досматривают не всех. По словам очевидцев, сразу после теракта в метро Санкт-Петербурга силовики активизировались. Тележурналист Евгений Енин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о том, что на станции метро «Площадь 1905 года» его попросили положить в интроскоп небольшой рюкзак. При этом ранее ни разу не просили.

«Женские сумки, которые сейчас пошли объемом больше, чем мой рюкзак, не проверяли. Но, поскольку в Питере был рюкзак, проверяли рюкзаки. Понятно ведь, что взрывчатка может быть только в рюкзаке, в других емкостях ее не носят», — иронизирует Евгений Енин.