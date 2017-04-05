Гонконг, Китай, 5 апреля, 2017, 07:39 — ИА Регнум. В Гонконге за рекордную для азиатских аукционов сумму 4 апреля был продан цветной овальный бриллиант «Розовая звезда» (Pink star) — покупатель заплатил за него $71,2 млн, свидетельствуют данные торгов Sotheby's.

Pixelstalk.net Розовый бриллиант

Также бриллиант стал самым дорогим в мире драгоценным камнем, когда-либо проданным с торгов. Торги по лоту начались с $51,6 млн и продолжались менее шести минут.

Имя покупателя неизвестно. Ранее этот розовый бриллиант продали в Женеве в 2013 году за $83,2 млн, однако тогда покупатель — ювелир-огранщик из Нью-Йорка Исаак Вулф — не смог выплатить всю сумму.

«Розовая звезда» побила рекорд голубого бриллианта Оппенгеймера, проданного с аукциона Christie's в Женеве за $57,6 млн. Среди розовых бриллиантов самой дорогой продажей был камень Graff Pink весом 24,78 карата, проданный в 2010 году за $46,2 млн

Розовый бриллиант — крупнейший в мире в категории «безупречно чистых, фантазийных розовых бриллиантов естественной окраски». Нашли редкий камень в 1999 году в Африке, в неограненном виде он весил 132,5 карата, после огранки — 59,6 карат.

В 2007 году он был продан неизвестному частному коллекционеру.