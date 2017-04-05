Кито, 5 апреля, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Председатель Национального избирательного совета (НИС) Эквадора Хуан Пабло Посо 4 апреля подтвердил победу кандидата от проправительственного альянса «ПАИС» Ленина Морено на президентских выборах, сообщает информационное агентство EFE.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

Посо официально объявил, что обработано уже 99,65% голосов, и Морено получил 51,16% голосов. Таким образом, избранный президент Ленин Морено вступит в должность 24 мая и заменит на посту президента Рафаэля Корреа, бывшего у власти в Эквадоре с 2007 года.

Напомним, что 2 апреля в Эквадоре прошел второй тур президентских выборов, в которых участвовали два кандидата — кандидат от правящего альянса «ПАИС» Ленин Морено и оппозиционный кандидат от правоцентристов Гильермо Лассо.

Ранее в ходе первого тура выборов президента Эквадора за Морено избиратели отдали 39,3% голосов, за оппозиционера Лассо — 28,1% голосов.