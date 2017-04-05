Санкт-Петербург, 5 апреля, 2017, 07:34 — ИА Регнум.



ИА REGNUM 03.04.17 Помним. Скорбим

В Санкт-Петербурге начинается процедура передачи родственникам тел погибших в результате теракта в метрополитене 3 апреля. На утро 5 апреля лишь один погибший остается неопознанным, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

4 апреля СКР обнародовал список десяти погибших при взрыве. Отмечалось, что идентификация останков еще четырех человек затруднена. Позже стала известна личность еще одной женщины, не попавшей в список — 53-летнюю жительницу Ленинградской области опознали родные.

Утром 5 апреля следователи сообщили о том, что личности еще двоих погибших установлены. Таким образом, опознаны 13 из 14 погибших, их тела начнут передавать родственникам.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, в ночь на 5 апреля в Санкт-Петербурге было проведено оперативное совещание главы ведомства Александра Бастрыкина со следственно-оперативной группой. Бастрыкину доложили об объеме проведенных следственных действий.

Так, на текущий момент точно установлено, где проживал предполагаемый исполнитель теракта Акбаржон Джалилов. В его жилище состоялся обыск. В распоряжении следствия имеются записи с камер наружного наблюдения, зафиксировавших тот момент, когда Джалилов вышел из дома с рюкзаком и сумкой.

Отмечается, что следователи отработают связи Джалилова — не было ли у мужчины соучастников, являющихся приверженцами террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 3 апреля в поезде метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. В момент взрыва поезд двигался между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». На станции метро «Площадь восстания» было обнаружено еще одно взрывное устройство, его обезвредили взрывотехники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Предполагается, что бомбу привел в действие 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Жертвами теракта стали 14 человек, в полном списке госпитализированных после взрыва числится 51 человек.

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