Пекин, 5 апреля, 2017, 07:26 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Станция Сенная площадь, после трагедии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «некачественной» работу западных СМИ, которые сообщали о теракте в Санкт-Петербурге 3 апреля. Об этом она заявила на церемонии запуска российско-китайского медиапроекта «Это Китай».

По ее словам, в МИД РФ были вынуждены звонить в СМИ и требовать удалить из публикаций те или иные фотографии, «которые просто фальсифицировали информацию». Кроме того, дипломаты уточняли реальную картину и вносили исправления в материалы.

МИД был вынужден делать это вместо то, чтобы «сконцентрироваться на моральном преодолении того, что произошло с нашими гражданами». «Мы видели, насколько некачественно освещалась вчерашняя трагедия», — сказала Захарова.

Она выразила благодарность Китаю за поддержку в связи с терактом в Санкт-Петербурге и китайским журналистам за объективное и беспристрастное донесение информации. В каждой стране есть свои традиции журналистики, однако всех журналистов должно объединять объективность и беспристрастность, заключила представитель МИД РФ.

Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Ещё одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро «Площадь Восстания».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Установлена личность предполагаемого террориста-смертника, который привёл в действие взрывное устройство. По данным следователей, это 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.