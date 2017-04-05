Киев, 5 апреля, 2017, 07:25 — ИА Регнум.



(сс)Michael Marcovici Деньги

Транш МВФ, перечисленный Украине, будет направлен в резерв украинского Национального банка (НБУ), заявил 4 апреля глава украинского правительства Владимир Гройсман в эфире телеканала «112 Украина».

«Он попадет именно в резервы Национального банка», — сказал Гройсман.

Он пояснил, что благодаря полученному от МВФ миллиарду долларов снимутся ограничения на операции с валютой, гривна укрепится. В результате украинские власти рассчитывают на улучшение макроэкономической стабильности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в НБУ сообщили, что четвертый транш МВФ является подтверждением правильности проводимых Киевом реформ, направленных на создание более прочной и устойчивой финансовой системы и экономики.

По мнению Гройсмана, деньги помогут привлечь в страну инвесторов. Украинский экономист Андрей Новак считает, что миллиард долларов будет использован на обслуживание украинского внешнего долга.

Напомним, Совет директоров МВФ 3 апреля закончил третий обзор экономической программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). Это позволило выделить Киеву миллиард долларов.