Париж, 5 апреля, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Предвыборные дебаты, которые прошли 4 апреля во Франции, выиграл кандидат в президенты страны Жан-Люк Меланшон. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Elabe по заказу телеканала BFM TV.

(сс) Rémi Noyon Жан-Люк Меланшон

«Меланшон был признан самым убедительным во втором раунде телевизионных дебатов. — говорится в сообщении. — Ему отдали предпочтение 25% зрителей».

Данные опроса показывают, что второе место по итогам дебатов занял бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон с результатом в 21%. Замыкает тройку лидеров экс-премьер страны Франсуа Фийон, в поддержку которого выступили 15% респондентов.

Отметим, что лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен заняла только четвертое место, набрав 11%. В прошедших дебатах приняли участие все 11 претендентов на высший пост.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента во Франции состоятся в апреле-мае 2017 г, по опросам общественного мнения победу на них одержит независимый кандидат Эммануэль Макрон, который столкнется во втором туре с лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен.

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