Берлин, 5 апреля, 2017, 07:14 — ИА Регнум. Согласно последним опросам граждан Германии, Союз ХДС/ХСС набрал 34,3% голосов, а СДПГ — 31,9%. Несмотря на возможные погрешности, тенденция остается очевидной: Союз и социал-демократы идут «нога в ногу», сообщает Der Spiegel.

Olaf Kosinsky Съезд партии Альтернатива для Германии

Консервативная и евроскептическая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) теряет голоса и опускается с отметки 9% до 8,2% — это самый низкий ее показатель с начала 2017 года.

Левые заручились поддержкой 7,9% голосующих, что на 0,9% больше предыдущего опроса. Зеленые и Свободная партия Германии находятся в стабильном положении: 6,7% и 6,5% соответственно.

В конце января 2017 года за АдГ голосовали 12,1% респондентов, в начале февраля — 11,3%, в конце февраля — 8,4%, в марте ситуация стабилизировалась до 10%, в начале апреля показатели опять снизились.

Эксперты отмечают, что это связано с внутрипартийными спорами по поводу председателя партии, а также некоторых пунктов их избирательной программы.