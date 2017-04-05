Якутск, 5 апреля, 2017, 06:56 — ИА Регнум. Заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России», которое определит кандидата от партии на выборы мэра Якутска, подал член общественной палаты республики, омбудсмен по туризму Андрей И. Он стал уже четвёртым кандидатом на праймериз «ЕР», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

synchroswimr Якутск, Якутия

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По информации пресс-службы партии, Андрей И уже предоставил в оргкомитет партии все необходимые документы для регистрации в качестве кандидата.

«Я, как человек свободной профессии, могу позволить себе показать определенный взгляд на ситуацию и на то, что происходит вокруг», — прокомментировал он своё выдвижение.

Напомним, документы на участие в праймериз партия принимает до 27 апреля, предварительное голосование назначено на 28 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее намерение участвовать в праймериз подтвердили документами действующий мэр Якутска Айсен Николаев, предприниматель Николай Потапов и юрист Олег Яхонтов.

«Исход праймериз в столице уже понятен: veni, vidi, vici — пришел, увидел, победил. А на выборах осенью интересны следующие вопросы: какой будет явка, побьёт ли Айсен свой результат 2012 года, сколько возьмет кандидат, который займет второе место, и кто это будет?», — комментировал выдвижение политолог республики Чокуур Гаврильев.

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