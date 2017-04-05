Китайский юань вновь укрепился по отношению к доллару США
Пекин, 5 апреля, 2017, 07:05 — ИА Регнум.
Китайский юань подорожал на 87 базисных пунктов по отношению к доллару США, сообщает 5 апреля информационное агентств «Синьхуа».
По информации издания, паритетный курс юаня к американской валюте составил 6,8906 юаня за один доллар США.
По версии Пекина, нестабильность курса китайской валюты обоснована финансовой реформой, начатой еще в 2015 году. Однако, в то же время власти ведут борьбу с «нерациональными» инвестициями за рубеж, которые, по заявлениям самих же властей, негативно сказываются на курсе национальной валюты как следствие оттока капитала.
В настоящее время власти страны вырабатывают новые правила инвестирования за рубеж, которые должны будут исправить все основные проблемы. До этого момента будет действовать временный мораторий на ряд инвестиционных программ.