Пекин, 5 апреля, 2017, 06:42 — ИА Регнум. Средняя цена на еду в 50 китайских городах продолжала падать в период с 21 по 30 марта, сообщает 5 апреля информационное агентство «Синьхуа».

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Цены на свинину, говядину и баранину существенно снизились в сравнении с предыдущим периодом с 11 по 20 марта, говорится в материалах Национального статистического бюро КНР.

Огурцы среди всех овощей подешевели сильнее всего, потеряв в цене 6,4%, в то время как рапсовое и соевое масло подешевели лишь на 0,4%.

Десятидневный замер позволяет выявить тренды в индексе потребительских цен (CPI), который является главным показателем инфляции, поскольку цены на еду составляют треть от цен на остальные товары при расчете индекса инфляции.

Снижение цен на еду, как ожидается, привело к сокращению темпов инфляции в марте, которая, как ожидается, выросла лишь на 0,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года, передает газета.