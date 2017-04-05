Радио REGNUM: первый выпуск за 5 апреля
Москва, 5 апреля, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- ЕС в диалоге с Россией «должен интенсивнее использовать контакты с гражданским обществом России»;
- «Давление на Приднестровье — это вызов для всего Русского мира»;
- Лишь 6% граждан Украины озабочены потерей Крыма;
- Госдума приравняет встречи депутатов с избирателями к митингам;
- Реновацию жилья могут распространить на всю Россию;
- Суд арестовал экс-главу Удмуртии на два месяца;
- В Египте найдена ранее неизвестная гробница фараона.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/266