Копенгаген, 5 апреля, 2017, 06:19 — ИА Регнум. Исследователи NASA утверждают, что Арктика и Антарктика наиболее всего подвержены негативным последствиям изменения климата, сообщает Der Spiegel.

NASA Первая операция «Ice Bridge»

В течение девяти лет сотрудники Национального агентства по исследованию космического пространства исследуют погодные условия, температуру и состояние льда в этих регионах в рамках операции «Ice Bridge». Все данные фиксируются на авиабазе Туле, находящейся на севере Гренландии (1200 км от полярного круга, самая северная база американских военных).

Ученые ежегодно документируют неуклонное таяние ледников, производя регулярные восьмичасовые полеты над Канадой, Гренландией и Северным Ледовитым океаном. До мая 2017 года ученые будут исследовать состояние льда в части Арктики Гренландии, а с октября по ноябрь — в Антарктике. В марте были опубликованы далеко не позитивные результаты исследований в Арктике, сообщает Der Spiegel. Было установлено, что количество многолетнего льда убывает на 15 процентов в десятилетие.

По данным NASA, скорость таяния гренландских льдов превосходит все прогнозы экспертов. Заметное изменение фиксируется на ледниках моря Баффина в Северном Ледовитом океане, омывающее западный берег Гренландии. Согласно некоторым оценкам, при той же скорости таяния ледников уровень мирового океана поднимется на более чем 40 сантиметров.