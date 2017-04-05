Пекин, 5 апреля, 2017, 06:18 — ИА Регнум. Ключевые южнокорейские автопроизводители Hyundai Motor и Kia Motors претерпели сокращение продаж своей продукции вдвое на китайском рынке за последний месяц, сообщает 4 апреля газета «Жэньминь жибао».

Toutiao.chinaso.com Lotte Group

Продажи автомобилей марок Hyundai и Kia составили 56 026 и 16 006 штук в марте соответственно, что на 44,3% и 65% ниже, в сравнении с тем же периодом годом ранее, передает газета.

Общие продажи двух автопроизводителей составили 72 032 автомобиля за март текущего года, что на 52,2% ниже, чем годом ранее. Кроме того, впервые с февраля прошлого года суммарные месячные продажи автомобилей указанным марок опустились ниже 100 000 штук, сообщает издание.

Напомним, что отношения между Китаем и Южной Кореей резко ухудшились после того, как южнокорейская компания Lotte Group, занимающаяся розничными продажами на территории Китая предоставила территорию принадлежащего ей поля для гольфа министерству обороны страны под размещение американской системы противоракетной обороны THAAD.

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