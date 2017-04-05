Барнаул, 5 апреля, 2017, 05:04 — ИА Регнум.



Сайт Барнаула Как будет цвести Барнаул в 2017 году

В Барнауле сейчас похолодало, после вчерашнего штормового ветра столбик термометра опустился до —9°C, но уже через месяц в столице Алтайского края должны зацвести тюльпаны. То, как будет цвести Барнаул в 2017 году, можно представить, ознакомившись с эскизами оформления городских клумб, обнародованными дизайнерами, сообщает сегодня, 5 апреля, официальный сайт Барнаула.

Сайт Барнаула Как будет цвести Барнаул в 2017 году

Чтобы первые цветы распустились к майским праздникам, луковицы на клумбы озеленители высадили еще осенью. На смену тюльпанам придут не менее красивые растения — от привычных бархатцев до редких новогвинейских бальзаминов. В этом году планируется высадить в грунт порядка 6,5 килограмма семян и почти полмиллиона цветочной рассады — ее выращивают уже с января.

«Каждой культуре требуется свое минеральное питание, индивидуальный полив. Дневная температура в теплицах составляет 20−22 градуса, ночная — 14−16 градусов», — пояснила помощник агронома АО «Декоративные культуры» Елена Мингаездинова.

Сайт Барнаула Как будет цвести Барнаул в 2017 году

По словам озеленителей, Барнаул в этом году будет как никогда цветущим: одних только тюльпанов на городских клумбах расцветет более 32 тысяч штук разных видов (бахромчатых, махровых) и расцветок (розовые, ярко-розовые, бело-розовые, оранжевые, желтые и другие).

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Основная работа по озеленению начнется после 25 мая.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в этом году Алтайский край отметит свое 80-летие. К этому событию в регионе запланировано множество мероприятий.