Обогнать Польшу и Белоруссию: в брянском стаде зубров — пополнение
Брянск, 5 апреля, 2017, 08:45 — ИА Регнум.
Выпуск пяти зубров в заповеднике «Брянский лес» состоялся 4 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM. Краснокнижные животные были привезены в Брянскую область в начале марта 2017 года. Трое зубров прибыли из национального парка «Орловское полесье» (Орловская область), еще две особи — из заповедника «Калужские засеки» (Калужская область). Причем четыре зубра из пяти — самки, что должно повысить скорость размножения животных в естественной среде.
Заповедник работает над восстановлением популяции зубров с 1996 года. Тогда три области — Брянская, Орловская и Калужская — начали реализацию межрегиональной программы сохранения российского зубра. Однако в Брянской области программа провалилась. Специалисты учли все недостатки и ошибки, и в 2011 году начался новый этап. Сейчас в заповеднике «Брянский лес» живут 42 зубра, шесть из них родились здесь в 2016 году.
«Проанализировав работу второго этапа, можно выделить несколько проблем, которые нам нужно решить. Была проблема, когда зубриное стадо ушло далеко за пределы заповедника. Работа по возвращению — колоссальная и сложная работа. Никуда не деться от смертности новорожденных зубров. Кроме того, в 2012 году одного из зубров, который вышел за территорию заповедника и охранной зоны, убили. Это был единичный случай, скорее всего, зубра убили по ошибке, приняв его за другое животное», — рассказала заместитель директора «Брянского леса» по экологическому просвещению и туризму Екатерина Пилютина.
Сейчас Россия находится на третьем месте по численности зубров. Первое занимает Польша, где насчитывается примерно 1300 голов, на втором — Белоруссия, где 1100 зубров. В России в 2015 году было всего 600 зубров.
Зачастую новые животные прибывают в Россию из Литвы, Польши и Белоруссии. Как рассказал директор национального парка «Смоленское приозерье», в котором только недавно начали работать над увеличением популяции зубров, Александр Кочергин, первые зубры были завезены в ноябре 2015 года.
«Мы надеемся, что до министерства природных ресурсов и экологии дойдет наш посыл о том, что должна появиться целевая программа восстановления популяции зубров. Пока, к сожалению, такой, как, например, по спасению дальневосточного леопарда, программы по спасению зубров нет. А это требует достаточно больших финансовых средств, у нас нет генетических лабораторий, нет нормального ветеринарного сопровождения. Мы стоим только у истоков создания крупнейшей популяции в России. Но мы ставим грандиозную задачу — выйти на первое место по численности зубриного стада», — сказал Александр Кочергин.
Создание генетических лабораторий поддерживает и директор национального парка «Орловское полесье» Олег Пригоряну.
«Крайне печально, что мы видим с вами, что в Белоруссии в каждом хозяйстве есть генетическая лаборатория, а у нас нет специализированных генетических лабораторий во всей заповедной системе. Это, безусловно, требует исправления. Понятно, что финансирование региональных природоохранных программ крайне жесткое», — сказал Олег Пригоряну.
ИА REGNUM напоминает, что государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес» был создан в 1987 году. Заповедник занимается площадь 12,2 тысячи гектаров и входит в число 15 самых маленьких по размерам заповедников России.
Об увеличении численности зубров в России говорят на самых высоких уровнях. К примеру, в 2015 году министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской заявил, что удвоения численности российских зубров можно добиться за 10 лет.