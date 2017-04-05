Брянск, 5 апреля, 2017, 08:45 — ИА Регнум.



Анна Кумицкая ИА REGNUM Новый хозяин брянских лесов

Выпуск пяти зубров в заповеднике «Брянский лес» состоялся 4 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM. Краснокнижные животные были привезены в Брянскую область в начале марта 2017 года. Трое зубров прибыли из национального парка «Орловское полесье» (Орловская область), еще две особи — из заповедника «Калужские засеки» (Калужская область). Причем четыре зубра из пяти — самки, что должно повысить скорость размножения животных в естественной среде.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Брянская красавица

Заповедник работает над восстановлением популяции зубров с 1996 года. Тогда три области — Брянская, Орловская и Калужская — начали реализацию межрегиональной программы сохранения российского зубра. Однако в Брянской области программа провалилась. Специалисты учли все недостатки и ошибки, и в 2011 году начался новый этап. Сейчас в заповеднике «Брянский лес» живут 42 зубра, шесть из них родились здесь в 2016 году.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Зубры отправляются на волю

«Проанализировав работу второго этапа, можно выделить несколько проблем, которые нам нужно решить. Была проблема, когда зубриное стадо ушло далеко за пределы заповедника. Работа по возвращению — колоссальная и сложная работа. Никуда не деться от смертности новорожденных зубров. Кроме того, в 2012 году одного из зубров, который вышел за территорию заповедника и охранной зоны, убили. Это был единичный случай, скорее всего, зубра убили по ошибке, приняв его за другое животное», — рассказала заместитель директора «Брянского леса» по экологическому просвещению и туризму Екатерина Пилютина.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Зам. директора «Брянского леса» Екатерина Пилютина

Сейчас Россия находится на третьем месте по численности зубров. Первое занимает Польша, где насчитывается примерно 1300 голов, на втором — Белоруссия, где 1100 зубров. В России в 2015 году было всего 600 зубров.

Зачастую новые животные прибывают в Россию из Литвы, Польши и Белоруссии. Как рассказал директор национального парка «Смоленское приозерье», в котором только недавно начали работать над увеличением популяции зубров, Александр Кочергин, первые зубры были завезены в ноябре 2015 года.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Один из всего лишь шестисот российских зубров

«Мы надеемся, что до министерства природных ресурсов и экологии дойдет наш посыл о том, что должна появиться целевая программа восстановления популяции зубров. Пока, к сожалению, такой, как, например, по спасению дальневосточного леопарда, программы по спасению зубров нет. А это требует достаточно больших финансовых средств, у нас нет генетических лабораторий, нет нормального ветеринарного сопровождения. Мы стоим только у истоков создания крупнейшей популяции в России. Но мы ставим грандиозную задачу — выйти на первое место по численности зубриного стада», — сказал Александр Кочергин.

Создание генетических лабораторий поддерживает и директор национального парка «Орловское полесье» Олег Пригоряну.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Директор национального парка «Орловское полесье» Олег Пригоряну

«Крайне печально, что мы видим с вами, что в Белоруссии в каждом хозяйстве есть генетическая лаборатория, а у нас нет специализированных генетических лабораторий во всей заповедной системе. Это, безусловно, требует исправления. Понятно, что финансирование региональных природоохранных программ крайне жесткое», — сказал Олег Пригоряну.

ИА REGNUM напоминает, что государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес» был создан в 1987 году. Заповедник занимается площадь 12,2 тысячи гектаров и входит в число 15 самых маленьких по размерам заповедников России.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Заповедник «Брянский лес»

Об увеличении численности зубров в России говорят на самых высоких уровнях. К примеру, в 2015 году министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской заявил, что удвоения численности российских зубров можно добиться за 10 лет.