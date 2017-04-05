Биробиджан, 5 апреля, 2017, 03:37 — ИА Регнум. Жители Биробиджана почтили память погибших граждан, которые 3 апреля оказались в электричке на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная» в Санкт-Петербурге. В память о жертвах теракта у Благовещенского кафедрального собора были зажжены десятки свечей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство ЕАО Жители Биробиджана скорбят о погибших при теракте в Санкт-Петербурге

Правительство ЕАО Жители Биробиджана скорбят о погибших при теракте в Санкт-Петербурге

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Мероприятие «Свеча памяти» накануне, 4 апреля, сплотило жителей Биробиджана. Они собрались у Благовещенского кафедрального собора и вместе с Епископом Биробиджанским и Кульдурским Ефремом почтили память погибших при теракте в метро Санкт-Петербурга. Десятки свечей скорби зажгли присутствующие: общественники, студенты ПГУ им. Шолом-Алейхема, первые лица Еврейской автономной области и города.

Правительство ЕАО Жители Биробиджана скорбят о погибших при теракте в Санкт-Петербурге

В другом регионе Дальнего Востока — Амурской области — после теракта в метро Санкт-Петербурга состоялось внеочередное совещание по вопросу безопасности на транспорте. По словам министра транспорта и строительства Андрея Тягло, из-за событий в северной столице России было принято решение усилить меры безопасности в транспортном секторе: в аэропорту Благовещенска, на железнодорожных вокзалах и автовокзалах, в муниципальном и городском транспорте.

«Терроризм самое опасное и трудно прогнозируемое явление современности, приобретающее все более разнообразные формы и угрожающие масштабы», — заключил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля. В результате теракта погибли 14 человек: 11 скончались на месте, 1 человек умер в карете скорой помощи, 2 — в приёмном покое на следующий день. На данный момент в медучреждениях остаются 49 пострадавших.