Москва, 5 апреля, 2017, 03:04 — ИА Регнум.



Минобороны России Работа инженеров Международного противоминного центра ВС России в освобожденном Алеппо

Военная авиация Сирии 4 апреля нанесла удар по крупному складу боеприпасов и военной техники террористов на окраине города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, где в том числе находились цеха по производству фугасов с отравляющими веществами. Об этом 5 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«По данным российских средств объективного контроля воздушного пространства, вчера в период с 11:30 до 12:30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины населённого пункта Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами», — сообщил представитель Минобороны.

Конашенков уточнил, что с этого склада «боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака». «Их применение террористами было неоднократно доказано как международными организациями, так и официальными властями этой страны», — подчеркнул он.

По информации Минобороны, боеприпасы с отравляющими веществами из этого же арсенала использовались боевиками в Алеппо, когда их применение было зафиксировано российскими военными специалистами в конце 2016 года. «Симптомы отравления пострадавших в Хан-Шейхуне на видеокадрах в соцсетях, точно такие, как были осенью прошлого года у пострадавших в Алеппо», — обратил внимание Конашенков.

Он напомнил, что все материалы и пробы, доказывающие применение террористами химоружия в Алеппо, были запротоколированы и переданы в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), однако там их по сей день изучают.

Напомним, ранее базирующаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека» распространила информацию о том, что сирийские правительственные войска осуществили «химическую атаку» в провинции Идлиб, в результате которой погибло 58 человек, еще около 170 получили ранения.

Позднее этот же ресурс сообщил о том, что российская авиация якобы совершила налёт на больницу, в которой проходили лечение пострадавшие от якобы осуществленной Дамаском химической атаки. В Минобороны России данную информацию опровергли.

На фоне этих сообщений Франция потребовала созыва заседания Совета безопасности ООН в связи с «новой химической атакой». Госдепартамент США, а затем президент Дональд Трамп обвинили в проведении химической атаки президента Сирии Башара Асада. Вашингтон призвал Россию и Иран оказать давление на сирийского президента.

По сообщениям СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что произошедшее в Идлибе ставит под угрозу срыва все усилия, предпринятые в рамках переговорного процесса в Астане.