Пекин, 5 апреля, 2017, 03:00 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во вторник, 4 апреля, отправил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру России Дмитрию Медведеву в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга, сообщает газета Global Times.

ИА REGNUM Скорбим

От имени китайского правительства и китайского народа и от своего личного имени Ли выразил глубочайшую скорбь по погибшим и сочувствие семьям жертв.

Китай жестко осуждает террористические атаки, заявил Ли, добавив, что КНР твердо противостоит терроризму во всех его проявлениях и намерена сотрудничать с Россией по укреплению антитеррористического взаимодействия во имя безопасности и стабильности в обеих странах и по всему миру.

Напомним, что в результате теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля пострадали 64 человека, из них 11 погибли на месте и еще трое скончались в больнице. 4 апреля СКР официально подтвердил, что взрыв в вагоне метрополитена Санкт-Петербурга 3 апреля совершил Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

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Напомним, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин также выразил свои соболезнования президенту России Владимиру Путину в вязи с трагедией.