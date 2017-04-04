Лиссабон, 5 апреля, 2017, 02:27 — ИА Регнум.



Петарды

Четыре человека погибли в результате взрыва на фабрике по производству пиротехники на севере Португалии, передаёт Associated Press.

По сведениям полиции, взрыв произошёл на небольшом семейном предприятии, расположенном недалеко от города Ламегу в районе Авойнш. Установлено, все погибшие являлись родственниками.

После ЧП ещё три человека считаются пропавшими без вести. Отмечается, что местные чиновники не знают, сколько именно рабочих находилось на фабрике в момент взрыва. По предварительным данным, всего в компании числится 15 сотрудников.

Напомним, в конце декабря в результате взрыва на рынке пиротехнических изделий в Мексике погибли не менее 35 человек, более 60 человек получили ранения. Трагический инцидент произошёл в городе Тультепек, расположенном в 32 км к северу от Мехико.

Тогда же, в конце месяца, взрыв на заводе по производству фейерверков и петард произошёл в китайской провинции Хэбэй, в результате чего погибли три человека.

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