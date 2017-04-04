Пекин, 5 апреля, 2017, 02:25 — ИА Регнум. Китай и Филиппины впервые за шесть лет возобновили прямые переговоры касательно вопросов безопасности и торговли, заявил высокопоставленный филиппинский дипломат во вторник, 4 апреля, сообщает агентство «Синьхуа».

Har Gobind Singh Khalsa Южно-Китайское море

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Филиппин Энрике Манало заявил, что главным достижением визита президента Филиппин Родриго Дутерте в Пекин в октябре прошлого года стало открытие линий прямых консультаций между двумя странами.

«Я думаю, одной из выгод, которые мы получили от визита президента в октябре прошлого года стало восстановление различного рода механизмов диалога с Китаем не только по торговым, но и по политическим вопросам», — заявил Манало на форуме в Маниле.

«Ключевым является то, как вести диалог и как урегулировать трения мирным путем», — добавил Манало.

Филиппины и Китай ведут переговоры по оформлению консультационного механизма урегулирования споров в Южно-Китайском море. Манало заявил, что механизм станет отличной площадкой обмена по важным вопросам.

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин заявила на прошлой неделе, что Китай намерен усилить диалог с Филиппинами по вопросам борьбы с бедностью, а также морского сотрудничества в целях создания атмосферы прагматического сотрудничества и установления стабильного развития двусторонних связей, передает агентство.

Напомним, что ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о том, что сделал верное решение, наладив отношения с Китаем, и пообещал приехать в Поднебесную с визитом уже в мае текущего года.