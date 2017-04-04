Пекин, 5 апреля, 2017, 01:50 — ИА Регнум. Высокопоставленные дипломаты из Китая и Японии 4 апреля на очередной встрече в Токио обменялись мнениями касательно двусторонних отношений, а также по ряду других вопросов, вызывающих взаимные опасения, передает агентство «Синьхуа».

Mgimo.ru Япония — Китай

Помощник министра иностранных дел Китая Кун Сюанью отметил на встрече, что двусторонние японско-китайские отношения находятся на важной исторической отметке, имея перед собой как новые возможности, так и серьезные вызовы в 45-ю годовщину нормализации дипломатических отношений между двумя странами в текущем году.

Обе стороны и дальше будут осознавать свою ответственность в ситуации кризиса и претворять в жизнь договоренности, достигнутые лидерами двух стран, а также устойчиво налаживать двусторонние отношения в верном направлении, заявил он.

Он также подчеркнул, что японская сторона проявляет благоразумие по особо чувствительным вопросам, что идет только во благо двусторонним отношениям.

Заместитель японского министра иностранных дел Такео Акиба заявил, что Япония придает особую значимость отношениям с Китаем и надеется, что обе стороны смогут стойко преодолевать различия и налаживать взаимодействие, наращивая позитивные аспекты двусторонних отношений в целях дальнейшего развития связей.

Стоит отметить, что в связи с новой политикой США по отношению к Китаю, которая Поднебесной рассматривается как недружелюбная, в рамках которой, в частности, разворачивается на Корейском полуострове американская система ПРО, обострились также и отношения между Японией и Китаем. В частности, официальные китайские дипломаты обвиняли Японию в том, что та использует «жупел китайской угрозы» в целях свой милитаризации, что ведет только к дальнейшей эскалации конфликта.