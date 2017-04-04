Москва, 5 апреля, 2017, 01:26 — ИА Регнум.



Rosgvard.ru Бойцы Росгвардии

Появившаяся в сети информация со ссылками на неназванные источники о якобы готовящихся в ряде городов России терактах не соответствует действительности, заявили 5 апреля в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники в органах безопасности о якобы готовящихся в ряде городов России терактах является недостоверной», — говорится в пресс-релизе.

Подчёркивается, что «единственно достоверными и точными» сообщениями по данному вопросу являются официальные сообщения НАК и ФСБ России.

«Национальный антитеррористический комитет напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтверждённой информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах», — говорится также в распространённом заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Ещё одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро «Площадь восстания». Жертвами теракта стали 14 человек, более 50 человек получили ранения.

После взрыва в Санкт-Петербурге личный состав силовых ведомств во многих городах России переведён на усиленный вариант несения службы. Особое внимание уделяется мерам по обеспечению безопасности на транспорте, в том числе метрополитене.