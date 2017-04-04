Нанкин, Китай, 5 апреля, 2017, 01:13 — ИА Регнум. Пятьдесят членов семей жертв Нанкинской резни 1937 года посетили мемориальный зал в столице провинции Цзянсу городе Нанкине, чтобы почтить память невинных жертв в день поминовения усопших, сообщает 4 апреля агентство «Синьхуа».

Тела китайцев, расстрелянных японской армией

В Китае в праздник Цинмин принято оплакивать и поминать усопших, а также поклоняться предкам.

Одиннадцать выживших в Нанкинской резне также приняли участие в мероприятии в Мемориальном зале жертв Нанкинской резни японскими захватчиками, почтив память погибших минутой молчания.

В Китае осталось всего 100 живущих ныне человек, которым в свое время удалось чудом выжить в этой страшной трагедии.

Девяностолетний Гэ Дачжун, один из них, вспоминает: «Моей семьи нет со мной уже 80 лет и я с болью скучаю по ним все эти годы. Мы приходим сюда не только для того, чтобы вспомнить ушедшие от нас семьи, но и для того, чтобы показать людям ценность мира».

Братья Ма Тинлу и Ма Тинбао также выжили в резне. Их отец и два дяди были застрелены японскими солдатами, после чего их тела были сожжены, чтобы скрыть следы преступления.

«Мы можем прийти сюда и поклониться нашим предкам», — говорит Ма Тинбао, добавляя, что будет рассказывать об этой страшной истории своим потомкам.

Во время трехдневного праздника Цинмин мемориал посетило более 100 000 человек. Они несли хризантемы в память о жертвах Нанкинской резни.

Стоит отметить, что праздник Цинмин или «праздник чистого света» является традиционным китайским днем поминовения усопших, который отмечается на 108-й день после зимнего солнцестояния, и в текущем году выпал на 4 апреля. В этот день китайцы посещают могилы своих предков и проводят уборку на кладбищах.

Напомним также, что Нанкинская резня является одним из самых трагических и кровавых эпизодов Второй японско-китайской войны. 13 декабря 1937 года японские оккупанты захватили столицу Китайской республики город Нанкин и шесть недель кряду вели кровавые и жестокие расправы над жителями города. По разным оценкам за это время было убито от 40 000 до 300 000 мирных жителей и разоруженных солдат. Японская армия повсеместно творила мародерство, насиловала, грабила и убивала.

Международный военный трибунал для Дальнего Востока осудил ключевых зачинщиков этой резни, которые впоследствии были казнены. Однако, главный организатор расправ — член императорской семьи принц Асако так и не предстал перед судом, поскольку получил гарантии безопасности и иммунитет от преследования со стороны союзников.

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