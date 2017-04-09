Москва, 9 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Против одной из страшилок периода перестройки — карательной психиатрии — в свое время была развернута мощная информационная кампания. К каким тяжелейшим последствиям привели нововведения, принятые под сурдинку борьбы с этим явлением, знают специалисты и пострадавшие от этих новшеств. Наше время характерно тем, что негласно возвращающая себе силу карательная функция психиатрии становится уже не политически, а коммерчески ангажированной. Взаимовыгодное сотрудничество двух «отсутствующих» в России явлений: карательной психиатрии и ювенальной юстиции — обсуждают постоянные авторы ИА REGNUM, известные психологи и общественные деятели Ирина Медведева и Татьяна Шишова.

Советский плакат

Использование психиатрии в немедицинских целях практикуется в разных сферах, но проступает наиболее отчетливо в области так называемой «защиты приоритета прав ребенка над правами родителей», часто сводящейся к сломанным семьям и разлученным с родителями детям. В этой же связке лучше виден и материально выгодный характер взаимодействия.

Ювенальная юстиция (которой «у нас нет»), совершенно искаженно подаваемая как защита прав ребенка, действительно интересуется детьми, но не как личностями, которые надо оберегать, защищать и воспитывать, а как ходовым товаром на оживленном рынке. Нет никакой нужды упоминать в этой связи так называемый черный рынок детей, вполне достаточно и самых официальных каналов. Приглянувшегося ребенка — здорового, красивого — можно отнять так, что комар носа не подточит. Мнение, что отнимают только у наркоманок, не имеет под собой твердой почвы: в качестве товара дети самых обычных, нормальных и здоровых матерей имеют куда больший вес.

И здесь на помощь рынку приходит психиатрия, конкретно — медицинские учреждения, известные своим ювенальным уклоном. Множественные случаи по всей России являют собой примеры того, как у матерей отнимают грудных младенцев на основании принудительной психиатрической экспертизы, установившей, например, что у матери когда-то давно была депрессия, и потому она опасна для своего ребенка.

Вопиющий случай произошел в Москве, где у женщины изъяли двухмесячного сына и держали его в приюте год. Причем ее обследовали и признали психически здоровой, но заставили пройти экспертизу в другом учреждении (к тому времени она была разлучена с сыном уже 7 месяцев). Там-то и заключили, что ребенка эта женщина растить не должна, потому что находится в эмоционально неустойчивом состоянии (иначе говоря — сильно нервничает), а настроение ее и вовсе зависит от того, что с ней происходит. Ситуация разрешилась только при посредничестве общественных организаций, что не отменяет того, что предвзятый характер экспертизы выглядит очевидным.

Как именно осуществляет свою деятельность современная карательная психиатрия? Кому она выгодна? И почему все это вкупе является прямым отголоском фашистской традиции гитлеровского толка?

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