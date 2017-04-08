Копенгаген, 9 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Имя Иоганн Христиан родители своему новорожденному сыну, следуя древнему поверью: чем красивее назвать ребенка — тем ярче будет его судьба. Но ничто не предвещало маленькому Гансу особенной жизни: семья была нищей, отец рано умер, мать работала прачкой и с горя прикладывалась к бутылке. Ничто — кроме гадалки, которая предсказала матери Андерсена, что ее сын станет знаменитым писателем. И она — просто поверила, — пишет редактор ИА REGNUM, драматург, сценарист и режиссер Людмила Лис.

Ганс Христиан Андерсен

Когда Гансу было 14 лет, мать отпустила его в столицу: ведь в родном городке надежды на славу ждать не приходилось. В Копенгагене Андерсен устроился в театр, решил стать поэтом и в скором времени стал гостем светских салонов.

Смотрите галерею к статье «Ганс Христиан Андерсен — свеча, дарящая нам свет»

Мало кто знал, когда он начал писать детские сказки, да и возможности их публиковать у него не было. Только когда он получил приличную субсидию от правительства, он смог издать написанное. Сейчас сложно поверить в то, что публика поначалу не приняла «Русалочку», «Принцессу на горошине» и «Новое платье короля», сказки, ставшие впоследствии эталонами жанра.

С детства отличавшийся от остальных Андерсен и в зрелом возрасте был источников всевозможных слухов. Сложно было понять этого человека не от мира сего, мечтательного фантазера, который к тому же (будучи весьма привлекательным) избегал романтических отношений.

Мелкотравчатые хулители его имени, считающие себя независимыми современными исследователями, высмеивают девственность Андерсена. Но во все эпохи это было чистым качеством личности, отдавшей все телесные силы горению своего духа.

Обязательно прочитайте подробную статью: Ганс Христиан Андерсен — свеча, дарящая нам свет

Читайте другие статьи Людмилы Лис