Москва, 5 апреля, 2017, 00:23 — ИА Регнум.



Ed Brambley Маленький пастух. Сирия, 2009 год

Необходима международная конференция по праву поддержки РФ великого исламского мира с национальными государствами, великих суфийских и прочих движений, всего, что существует против этого радикального исламистского безумия, считает лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян. Об этом он заявил 4 апреля в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«Мир сложен, и необходимо предпринять все меры, чтобы он не впал в безумие», — подчеркнул Кургинян.

По его словам, в XXI веке странно говорить об отсутствии данных о связи между арабскими государствами с западными государствами и террористическими группами. «Перед моими глазами оперативная схема Сумгаита, где отрубленными головами играли люди, которые не имели никакого отношения вообще ни к Азербайджану, ни к армянам. Это были «by-proxy» частные группы западного типа, я могу назвать до сих пор имена этих людей. Это оперативные съемки. Я имею в виду конец 80-х годов. Мы также прекрасно знаем, что такое «state behind», Гладио и все эти террористические сети. И теперь опубликованы все архивы НАТО, в которых известно, как именно разведки Запада этим занимались».

Он обратил внимание, что когда бомбят и уничтожают национальные государства на территории исламского мира, тем самым сразу же активизируют халифатизм и радикальный исламизм. «Кто боролся с Египтом? Кто бомбил Ливию? Кто занимался Марокко и кто сейчас занимается Сирией? А также кто занимался Ираком? С какой целью все это делалось? Если цель — построение радикально исламистских халифатов, то там не может не быть терроризма. Одно с другим связано неумолимо. Поэтому давайте не говорить, что ничего не знаем. Платежки иностранных государств персидского мира, те, которые имеют прямое отношение к терроризму, известны», — отметил Ккургинян.

«У меня в Таджикистане героически сражались с ваххабитами и погибли представители высшего исламского духовенства. И в этот момент наши крайние либеральные люди, в том числе из России, не буду называть имена, приезжали и говорили: «Раз ваххабиты, раз против коммунистов, значит демократы». А там были зверства бесчисленные на территории Таджикистана», — добавил политолог.

Он опасается разрушения существующего мира: «Давайте закроем страницы и начнем заново строить уже начавший рушиться мир национальных государств с исламской или иной спецификой. Вот этот мир удержит радикальный терроризм. Это геополитическая задача. Если ее не решать, он будет расти, расти и расти. Значит, он кому-то нужен. Как и стратегия хаоса».

«Давайте снова восстановим в правах: национальный суверенитет, прогресс, гуманизм, развитие. Вот все это вместе. Давайте установим, в конце концов, приоритет порядка над хаосом. И не будем говорить, что новый мир — это хаос и сложность и бог знает что. Мы уже на краю бездны. Сегодня это такой терроризм, еще никто не применяет другой. Я даже не хочу назвать какой, — резюмировал Кургинян. — Мы скоро многое поймем. Если это стратегия напряженности, она никогда не бывает точечной. Она будет развиваться по определенной спирали. Хочется верить, что это не так».