Киев, 5 апреля, 2017, 00:05 — ИА Регнум.

В Донбассе продолжаются позиционные бои без применения тяжелой артиллерии. Противоборствующие стороны применяют минометы калибра 82 и 120 мм, гранатометы, вооружение БМП и весь спектр стрелкового вооружения. Об этом 4 апреля заявляют: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

СВ ДНР Донецкий аэропорт

Начальник управления НМ ДНР Басурин заявил, что всего за прошедшие сутки ВСУ 51 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 304 мины по позициям ДНР в населенных пунктах: Докучаевск, Ясное, Новоласпа, Саханка, Пикузы (Коминтерново), Ясиноватский район.

«За прошедшие сутки ВС Украины 51 раз нарушили режим прекращения огня… С позиций 2-го батальона 30 омбр ВСУ выпущено 58 мин по Докучаевску, где повреждены три жилых дома по улице Тельмана и две пятиэтажки на улицах Чайковского и Ленина. 47 мин выпущено по Ясному, где поврежден газопровод и четыре жилых дома на улицах Б. Хмельницкого, Вавилова и Щорса. В районе Новоласпы из минометов была обстреляна сельхозтехника, которая вышла в поля для проведения посевных работ. 28 мин выпущено по Коминтерново, где погиб мирный житель Исманов Эркин Махмуджанович 1974 года рождения, проживавший по адресу ул. Победы, 34. 27 мин было выпущено по Саханке, 42 — по Ясиноватском району», — сказал Басурин.

Он отметил, что наибольшее количество обстрелов пришлось на район донецкого аэропорта, противник выпустил 102 снаряда. Огонь также велся из вооружения БМП, БТР, гранатометов и стрелкового оружия. Басурин считает, что ВСУ используют режим прекращения огня для укрепления своих передовых позиций и стягивают бронетехнику к линии соприкосновения.

«По данным разведки НМ ДНР, в районе Зайцево, Кирово и Новгородского отмечено проведение инженерных работ по дооборудованию занимаемых позиций и маскировке бронетехники», — рассказал Басурин.

Он напомнил, что на подконтрольной ВСУ территории более полумиллиона человек остаются без воды и электроснабжения. «Причиной того, что мирные жители остаются без воды и электричества, является отсутствие гарантий с украинской стороны по обеспечению безопасности ремонтных бригад при восстановлении ЛЭП и работоспособности Донецкой фильтровальной станции», — подытожил Басурин.

Кроме того, 4 апреля спикер Народной милиции ЛНР Марочко проинформировал, что вчера украинские силовики выпустили по позициям ЛНР более 60 боеприпасов в результате двух нарушений режима тишины. «Всего по территории республики было выпущено более 60 снарядов, мин и гранат», — сказал Марочко.

При этом сегодня ВСУ обстреляли позиции НМ ЛНР в селе Желобок. «Сегодня в 16:10 киевские силовики с направления села Крымское открыли огонь из (автоматического станкового гранатомета) АГС и стрелкового оружия по окрестностям населенного пункта Желобок. В результате обстрела жертв и разрушений инфраструктуры не зафиксировано», — заверил Марочко.

По его словам, в результате использования украинского миномета «Молот» погибли трое бойцов ВСУ, пятеро — получили ранения. «Нашей разведкой установлен очередной случай гибели военнослужащих ВСУ от «прославленного» украинского миномета «Молот». Так, 2 апреля в 72-й бригаде в результате разрыва миномета погибло трое военнослужащих и пятеро получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Марочко.

Он добавил, что в районе Артемовска (под контролем ВСУ) в ходе передвижения колонны БМП из состава 54-й бригады ВСУ произошло опрокидывание одной из боевых машин, что привело к травмированию нескольких военнослужащих. Марочко сообщил, что представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не подтверждают заявления украинского командования о якобы имевшем место обстреле позиций ВСУ у села Крымского со стороны ЛНР.

«Наши вооруженные силы соблюдают режим тишины, как это и было заявлено, что подтверждает СЦКК. Мы огонь по ВСУ не ведем, а то, что они открывают огонь по нам, фиксирует Совместный центр по контролю и координации», — подчеркнул он.

В НМ ЛНР также обвинили ВСУ в применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ведения разведки. «В нарушение Минских соглашений ВСУ продолжают использовать беспилотные летательные аппараты для ведения разведки. Очередные факты нарушений зафиксированы нами в населенных пунктах Вергулевка, Логвиново, Александровск и Пионерское… ВСУ продолжают рассматривать силовой вариант разрешения конфликта в Донбассе как основной и для этого проводят сосредоточение военной техники и мероприятия по инженерному оборудованию позиций на линии соприкосновения войск», — пояснил Марочко.

Он сообщил, что сегодня Народная милиция ЛНР задействовала около 50 единиц военной техники в ходе проведения занятий по преодолению водных преград. «Сегодня подразделения Народной милиции отработали преодоление водной преграды. Для данных занятий привлечено около 50 единиц военной техники. Примечательность этих занятий в том, что для участия в них привлечены военнослужащие, которые прибыли (на службу), и старшие товарищи, которые уже участвовали в данных мероприятиях и передают свой опыт более молодым… Сейчас наши военнослужащие отработали те нормативы, которые им положены по боевой подготовке», — сказал Марочко.

Также в НМ ЛНР проинформировали о начале подготовки к параду Победы, который состоится 9 мая в Луганске. «С сегодняшнего дня в подразделениях началась подготовка к параду Победы 9 мая. Военнослужащие Народной милиции ЛНР в рамках проекта «Знамя Победы» оказывают адресную помощь нашим уважаемым ветеранам Великой Отечественной войны в виде раздачи продуктовых наборов, наведения порядка во дворах и на приусадебных участках», — подытожил Марочко.

В свою очередь, спикер пресс-центра штаба АТО Мотузяник заявил, что за прошедшие сутки в результате боевых действий двое украинских военных погибли, пятеро — получили ранения. «Вчера в Главном военном клиническом госпитале скончался военнослужащий, который получил тяжелые ранения 2 марта во время обстрела вблизи Авдеевки», — добавил Мотузяник.

По его словам, наиболее напряженная обстановка сохраняется на Донецком направлении. «Несмотря на объявленное прекращение огня, члены «бандформирований» активно обстреливали опорные пункты ВСУ из минометов калибра 82 и 120 мм. Больше всего пострадали Авдеевка, позиция «Шахта Бутовка» и Пески», — сказал Мотузяник.

В частности, позиции ВСУ в Авдеевке и в районе «Шахты Бутовка» трижды были обстреляны из минометов ДНР. В районе Песок войска ДНР применяли в основном легкое вооружение, один раз открыли огонь из минометов калибра 82 мм. Всего за прошедшие сутки на Донецком направлении произошло 19 обстрелов, семь — из тяжелого вооружения.

Мотузяник отметил, что на Луганском направлении за прошедшие сутки зафиксировано два обстрела со стороны ЛНР. Ночью противник открывал огонь из миномета калибра 120 мм по Крымскому, под вечер применил стрелковое оружие и гранатометы вблизи железнодорожной станции Донец.

Мотузяник проинформировал, что на Мариупольском направлении абсолютное большинство нарушений режима тишины приходится на район от Павлополя до Широкино. В Широкино и Водяном ВС ДНР применяли БМП, вблизи Гнутового вели огонь снайперы. Один минометный обстрел произошел в Березовом. «В Марьинке в результате вражеского обстрела ранен 15-летний подросток, который живет на восточной окраине города», — сообщил полковник.

Также сегодня в Авдеевке ремонтные бригады восстановили электроснабжение. Данную информацию подтвердили диспетчер городского РЭС и генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов. До этого Авдеевка семь суток была без света.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля глава ДНР Александр Захарченко заявил, что с 1 апреля в Донбассе украинская сторона не соблюдает режим тишины и продолжает обстрелы позиций армии ДНР. «Боевые действия продолжаются. Есть раненые и убитые практически ежедневно», — рассказал Захарченко. При этом Захарченко прогнозирует, что ВСУ продолжат вести огонь на пасхальные праздники.

Напомним, 29 марта 2017 года в Минске прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Участники встречи согласовали установление в Донбассе очередного режима прекращения огня с 1 апреля. 30 марта президент Украины Петр Порошенко дал поручение Генштабу ВСУ и Минобороны прекратить огонь в зоне АТО в Донбассе с 1 апреля. 31 марта спикер Народного совета ДНР, полномочный представитель ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Денис Пушилин и глава ЛНР Игорь Плотницкий заявили, что войска ЛНР и ДНР готовы придерживаться режима тишины.