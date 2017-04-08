Варшава, 8 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Высказываясь по поводу обстрела генерального консульства Польши в украинском городе Луцке, глава правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качинский не смог сдержать в себе своих подозрений по поводу того, что «это сделали русские». Свое заявление он подкрепил веским аргументом «так кажется». Возможные причины такой реакции разбирает обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

PAP_Jakub Kamiński

Торопливость Качинского в данном вопросе понятна: все больше серьезных польских экспертов заявляют об Украине как о несостоявшемся государстве. Профессор Католического университета Люблина Мечислав Рыба в своей статье вспоминает «подвиги» ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время Второй мировой войны и их раскрутку современной украинской администрацией. Он приходит к логичному выводу — теракт против польского консульства — это или результат бандеризации украинского политического сознания, или провал структур безопасности, свидетельствующий о распаде государства. Такое высказывание авторитетного для поляков католического политика потребовало срочной реакции со стороны партии «Право и Справедливость», значительную часть избирателей которого составляют именно католически ориентированные сограждане.

В тревоге за продвигаемую Польшей программу католической и греко-католической солидарности Польши, Украины, Литвы и Белоруссии, лидер польской правящей партии пытался перевалить вину за все происходящее на Украине на «злых русских». Но вряд ли его мнение сможет перевесить все громче звучащие требования польских экспертов ограничить поддержку Украины и сосредоточиться на польских экономических интересах.

Читайте подробности в статье: «Поляки все чаще видят в Украине несостоявшееся государство»

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