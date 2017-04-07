Брюссель, 8 апреля, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Весной 1957 года состоялось подписание Римских договоров, положивших начало процессу интеграции современной Европы. Теперь, через 60 лет, единство европейских стран вызывает тревогу и немало неудобных для участников ЕС вопросов. Подробно эти тревоги разобраны в статье редактора ИА REGNUM Юрия Баранчика.

Marionetki.net Флаг Евросоюза

Процессы трансформации привычного политического мироустройства набирают обороты. Внутри самого Евросоюза возникают или планируются новые альянсы, тянущие европейское единство в диаметрально противоположные стороны или просто не берущие в расчет какое-либо единство. Все это значительно уменьшает шансы на сохранение ЕС как одной из ведущих политических сил завтрашней глобальной картины мира.

Средиземноморский союз, идею которого выдвигает Франция, служит предметом ревности со стороны Германии, старающейся не упустить контроль над нефтегазовыми потоками, идущими из Африки.

Другой союз, так называемый Интермариум, является польской разработкой, призванной привлечь к более тесному сотрудничеству государства от Черного до Балтийского морей. А может быть, и создать из этих стран некое подобие конфедерации. Сама идея довольно стара, и принадлежит еще польскому маршалу Юзефу Пилсудскому, задумавшему конфедерацию как средство для противостояния Германии и Советской России. Вероятно, эта проблема, имеющая за плечами почти вековую историю, видится современному польскому руководству до сих пор актуальной.

Такого рода проекты, как французский или польский, похожи на страховочные варианты, позволяющие смягчить удар от все более возможного развала Евросоюза. В этом же ключе можно рассматривать и «Брексит»: в случае уменьшения влияния США, Англии не стоит оставаться лицом к лицу с окрепшей Германией, вероятно посчитали в Лондоне.

Каждое из таких движений в сторону от Евросоюза увеличивает риск распада и уж, по крайней мере, ослабляет политическую волю ЕС как единого целого. Можно предположить, что Россия учтет этот момент при обсуждении, например, судьбы бывшей Украины. А то и самого Европейского союза.

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