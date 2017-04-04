Москва, 4 апреля, 2017, 23:55 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Скорбим

Советник президента Сирии Бусейна Шаабан выразила глубокие соболезнования народу и президенту России после теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщает агентство RT.

«Мы выражаем наши глубокие соболезнования президенту Путину и всему российскому народу в связи с жертвами террористического акта в Санкт-Петербурге. Нам известно и уже давно, что для терроризма нет ни родины, ни религии и ни национальности. Сегодня террористические акты могут произойти в любом месте. Мы помним, что именно президент Путин первым призвал к созданию международной коалиции для борьбы с терроризмом», — цитирует агентство слова советника президента Сирии.

Кроме того, Бусейна Шаабан подчеркнула, что одной из причин трагедии стремление ряда стран использовать террористов для достижения своих целей.

«Нежелание Запада сотрудничать с Россией в борьбе с террором снова показало, что Запад не хочет серьезной борьбы с ним, а использует его как средство. Все мы, Россия, Китай и все честные страны, уверены, что разгромим терроризм в нашей стране, в России и во всех уголках земли», — заявила Бусейна Шаабан.

Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв в вагоне поезда, который двигался по синей ветке метро. Погибли 14 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». По данным СКР, взрыв в вагоне метрополитена 3 апреля совершил Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, выходец из Киргизии, гражданин России.

На данный момент в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга находятся 50 раненых взрывом в метро, 10 из которых — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.