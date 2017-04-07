Москва, 8 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон жестко осудил «оккупацию и военные действия России против Украины». Это заявление он сделал на заседании Комиссии НАТО—Украина. О возможных мотивах такого поведения американского «ястреба» рассуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Флаг Нагорного Карабаха

По словам европейских экспертов, такие резкие заявления могут быть «прощупыванием болевых точек» России. Стоит прислушаться к мнению Йоахима Биттерлиха, экс-представителя Германии в НАТО. Он озвучивает концепцию, согласно которой Украина и Закавказье — это «красные линии» российской внешней политики. А значит, усиливая давление в этих регионах, можно «управлять» российской внешнеполитической позицией.

В рамках такого подхода становится понятна «странная война», вспыхнувшая в апреле 2016 года в Нагорном Карабахе. Можно оценить этот конфликт как звено в цепи событий от Украины до Сирии. Тем более, что эта точка зрения находит свое подтверждение и в высказываниях президента Азербайджана, связавшего отсутствие окончательного решения карабахского вопроса с пробуксовкой дипломатических решений по конфликту на Украине. Мало того, в его речи присутствовала попытка найти прямую аналогию «нарушения территориальной целостности» Азербайджана и Украины. Вероятно, Баку в конфликте вокруг НКАО в апреле 2016 года, в поисках политической поддержки, пытался попасть в резонанс с обострением противостояния на Украине. Но эту попытку можно уже считать неудавшейся, так как участники Минской группы ОБСЕ отказались называть армянскую сторону «сепаратистской».

Интересно отметить позиции по Нагорно-Карабахскому конфликту апреля 2016 года США и Турции, на данный момент находящихся в натянутых политических отношениях друг с другом. В данном вопросе их мнения об отсутствии связи с обострением украинского и Нагорно-Карабахского конфликтов пока что совпали.

Подробнее читайте в статье «Есть ли у США и России «красные линии» в Закавказье»

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