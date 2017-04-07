Санкт-Петербург, 8 апреля, 2017, 01:40 — ИА Регнум. Первая мировая война, которая планировалась всеми участниками как кратковременная, начавшаяся патриотическим подъемом и энтузиазмом, к 1917 году почти полностью уничтожила тех, кто пришел в первых призывах. Как это отразилось на ходе Первой мировой войны для России, разбирает постоянный автор ИА REGNUM, кандидат исторических наук Олег Айрапетов.

В русских окопах

К 1917 году русский национальный порыв «войны с немцем» прошел, никакой идеи, за которую можно было бы продолжать войну, не пришло этому порыву на смену. И так обстояли дела с большинством новых призывов во всех армиях: люди просто не понимали, зачем воюют, а начальство не могло им дать никакого объяснения. Уровень мотивации зависел от грамотности бойца, его способности хотя бы прочесть обращенное к нему воззвание политического руководства.

В русской армии с этим дело обстояло хуже, чем у немцев или союзников по Антанте. Произошел отрыв далекого фронта от жизни столиц, Россия разъединилась на воюющую и тыловую. Неспособность объяснить ни цели войны, ни военные неудачи, создавала в стране атмосферу слухов, обвинений в сговоре с врагом сначала высших чинов империи, а потом и членов императорской фамилии. Недовольство в народе и армии росло, готовность защищать «предательскую верхушку» испарялась с каждым днем все быстрее. Апатия, захватившая сначала солдат, перекинулась и на большую часть офицеров.

Усилия, которые направляли правительство и командование на исправление ситуации, не давали результатов в силу неверной оценки возможностей производства, транспорта и людских резервов России.

Политическое непонимание целей и возможностей друг друга не давало союзникам по Антанте возможности предпринять слаженные и решительные усилия. Все перечисленное затягивало войну, а продолжавшаяся гибель русских военных, выбивая нижнее и среднее звено командования, вело армию к полной неуправляемости. Той армии, которая подавила революцию 1905 года, у Российской империи уже не было.

Подробнее читайте в статье: «Русская Армия в начале 1917 года»

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