Санкт-Петербург, 8 апреля, 2017, 01:20 — ИА Регнум. С 1 апреля аэропорт «Пулково» взвинтил цены на краткосрочную парковку с целью заботы о пассажирах. И это не первоапрельская шутка. Ситуацию разбирает корреспондент ИА REGNUM Виктория Бабаева.

Виктория Бабаева ИА REGNUM Табличка с новыми тарифами на парковке Р2

Если раньше в зонах краткосрочной парковки можно было бесплатно находиться в течение 20 минут, то новые правила отменяют бесплатное время полностью. Единственным вариантом встать у «Пулково» бесплатно становится подъезд на машине прямо к терминалу, однако и здесь есть ограничение: срок стоянки — 15 минут, иначе штраф 1000 рублей (против прежних 500). Несложно представить, какая очередь образуется на этом довольно небольшом отрезке, и без того часто переполненном.

По словам пресс-службы «Воздушных ворот Северной столицы», цены изменены для повышения комфорта пассажиров, а поспособствуют этому улучшению неудобные условия для нарушителей и борьба с ними. Что, в свою очередь, позволит освободить парковочные места. При этом, также со ссылкой на заботу о пассажирах, единственная бесплатная парковка была закрыта еще летом.

А вот цены на долгосрочную парковку снижаются, впрочем, здесь есть два «но». Первое — парковка станет дешевле, если вы оставляете на ней машину более чем на неделю. Нынешние посуточные цены на первую неделю не меняются. И второе — стоимость первых суток в Пулково значительно выше, чем даже во всех аэропортах Москвы. Это, безусловно, связано с исключительным положением «Пулково» как единственного аэропорта Петербурга: он не вынужден конкурировать с другими аэропортами за цены на парковочный сервис плюс в отличие от московских аэропортов, соединенных с городом аэроэкспрессом, к «Пулково» можно добраться только на машине.

Напрашивается вопрос — а почему бы не подвести к аэропорту линию железной дороги? Губернатор Георгий Полтавченко, однако, не видит в этом смысла. Почему? Есть ли альтернативы и насколько они реалистичны?

Подробности в статье: «Пулково»: увеличение цены с «заботой о пассажирах»

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