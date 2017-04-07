Москва, 8 апреля, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Российское военно-историческое общество запланировало сооружение в Крыму «Памятника примирения». Подразумевается, что примирение победивших в 1920 году красных с проигравшими белыми «состоится» в наши дни по факту открытия памятника. Ложность такого подхода в рамках реальной истории ХХ века разбирает постоянный автор ИА REGNUM, политический аналитик Михаил Демурин.

Цитата из кф «Бег». реж. Александр Алов, Владимир Наумов. 1970. СССР Белый офицер

Действительно имевшее место сопротивление белых, продолжавших воевать с Советской властью малыми диверсиями или при поддержке интервентов и после 1920 года, можно считать однозначно одним завершенным, четко датированным историческим событием. Это — нападение фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года.

После этого исторического рубежа все сделалось предельно ясно — те, кто выбрал союзничество с Гитлером, становились врагами навсегда, примирение с ними невозможно в принципе.

Те, кто не пошел путем сотрудничества с фашистами, примирились с красным коммунистическим русским проектом, признав его правомочным защитником народов от гитлеровской агрессии, направленной на полное порабощение и уничтожение России.

Вот этому примирению, отвергшему Гитлера, и можно было бы поставить памятник. Вольно или невольно скрыв это обстоятельство, РВИО рискует ненароком примириться с фашистскими преступниками, память которых проклята и Россией, и всем человечеством.

Подробности читайте в статье: «Гражданская война закончилась 22 июня 1941: теперь «примирение» или реванш?»

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