Россию хотят примирить с тем, с чем невозможно примириться
Москва, 8 апреля, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Российское военно-историческое общество запланировало сооружение в Крыму «Памятника примирения». Подразумевается, что примирение победивших в 1920 году красных с проигравшими белыми «состоится» в наши дни по факту открытия памятника. Ложность такого подхода в рамках реальной истории ХХ века разбирает постоянный автор ИА REGNUM, политический аналитик Михаил Демурин.
Действительно имевшее место сопротивление белых, продолжавших воевать с Советской властью малыми диверсиями или при поддержке интервентов и после 1920 года, можно считать однозначно одним завершенным, четко датированным историческим событием. Это — нападение фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года.
После этого исторического рубежа все сделалось предельно ясно — те, кто выбрал союзничество с Гитлером, становились врагами навсегда, примирение с ними невозможно в принципе.
Те, кто не пошел путем сотрудничества с фашистами, примирились с красным коммунистическим русским проектом, признав его правомочным защитником народов от гитлеровской агрессии, направленной на полное порабощение и уничтожение России.
Вот этому примирению, отвергшему Гитлера, и можно было бы поставить памятник. Вольно или невольно скрыв это обстоятельство, РВИО рискует ненароком примириться с фашистскими преступниками, память которых проклята и Россией, и всем человечеством.
Подробности читайте в статье: «Гражданская война закончилась 22 июня 1941: теперь «примирение» или реванш?»
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