Москва, 4 апреля, 2017, 23:32 — ИА Регнум.



1000place.ru Останкинская телебашня ночью

Внешнее освещение Останкинской телебашни в Москве будет отключено в знак траура по погибшим от теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Останкинской телебашни.

Огни будут погашены ровно в полночь. Башня останется без внешней подсветки на один час.

Как ранее сообщало, в городах России продолжаются стихийные мероприятия, выражающие поддержку и соболезнование родственникам погибших, пострадавшим от теракта, а также жителям Санкт-Петербурга.

Акции памяти жертв петербургского теракта пройдут почти по всему миру. В Париже власти города приняли решение отключить подсветку Эйфелевой башни. Это произойдет также в полночь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в вагоне поезда метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, а более 50 получили ранения, травмы и ожоги разной степени тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Официально заявлено, что теракт исполнил гражданин России Акбаржон Джалилов, родившийся в 1995 году в Киргизии.