Москва, 4 апреля, 2017, 23:24 — ИА Регнум.



Владимир Жаботинский

Уважаемые коллеги!

Начало апреля 2017 могло бы стать приятным событием для всех, кому дорого имя и творчество Владимира Жаботинского.

Случилось, однако, обратное.

После 5-летнего перерыва вышел в свет т. 4/2 Полного собрания сочинений, содержащий собранные мною материалы за 1905−1907 гг. Более 30 статей этого периода публикуется впервые.

Газеты «Русь», «Молва», «Новая заря» (Вильно), «Радикал» (СПб.) и «Парус» (СПб.) вообще никогда не связывались с именем Жаботинского, либо отсутствуют в его библиографиях.

Составителем тома, между тем, числится Главный редактор Феликс Дектор, а публикатор материалов не указан. Таким образом технический редактор и издатель, не имеющий ни специального образования, ни научных работ о Жаботинском, приписал себе находку всех этих материалов, хотя около 40 статей о них я опубликовал в Москве, Лондоне, Стэнфорде, Белграде, Даугавпилсе, Иерусалиме и т.д., и т.д.

В начале 2015 года после отказа Ф. Дектора выполнять свои обязательства передо мной — научным редактором этого собрания, в ответ на мои требования Ф. Дектор заявил, что выбрасывает все мои приложения к томам, состоявшие из аналитических статей и атрибутированных Жаботинскому текстов. Тогда же я потребовал в письменной форме указывать после моего выхода из состава редколлегии имя, обнаружившего все эти тексты НАУЧНОГО редактора.

Я прервал все контакты с Ф. Дектором в 2015, а новые материалы перестал предоставлять еще раньше, довольно давно заметив его противодействие моей работе именно по атрибуции новых текстов Жаботинского. Найденные мною неизвестные подписные тексты автора (а их более 300 и не обо всех осведомлен) Ф. Дектор по непонятной причине считает своей собственностью.

В новом томе в составе Редсовета нет теперь не только моей фамилии (за это спасибо!), но и фамилий д-ра Михаила Вайскопфа и д-ра Владимира Хазана.

Таким образом, все три специалиста по раннему русскому Жаботинскому, принимавшие участие в работе, выведены из состава редакционного совета, хотя комментарии д-ра Хазана в томе присутствуют.

Можно было бы не обратить на это внимание, но теперь всех трех заменяет мой когдатошний аспирант-неудачник, так и не смогший написать ни одной самостоятельной работы о Жаботинском, переводчик с иврита М.М. Липкин.

Прошу учитывать, что с этого момента издание Ф. Дектора перестает быть научным и отражает лишь его точку зрения.

Однако даже объявление себя публикатором массы новых текстов Жаботинского, незнание элементарных академических норм и просто норм морали, не стало бы предметом моего обращения.

Ф. Дектор, не имея подготовленных мною материалов за 1908 год и далее, решился на прямое нарушение моих авторских прав заявив на станице «От редакции»: «Проф. Л. Кацис атрибутировал Жаботинскому ряд текстов, подписанных псевдонимами или анонимных, которые будут представлены в готовящемся к выходу разделе Dubia».

Заявляю, что материалы, которыми располагает Ф. Дектор, включая и мою неоконченную статью, устарели и материально (все эти годы работа продолжалась), и морально. Я не считаю их Dubia’льными. Публикация же каких-либо атрибутированных мною текстов без сопроводительной статьи является в условиях острой научной и ненаучной борьбы вокруг моих результатов прямой диффамацией.

Поэтому я запрещаю Ф. Дектору использовать какие-либо мои материалы, сведения из неопубликованной и недописанной статьи к тому 4/3, сведения из первой части моей монографии о Жаботинском, которая теперь увеличена в 2 раза и новые материалы которой ни ему, ни М.М. Липкину недоступны; сведения из этой части в связи со сложившимися обстоятельствами и с учетом недобросовестности Ф. Дектора и его бывшего заместителя А. Френкеля, мною давно не публикуются.

Прошу считать данное обращение юридическим предупреждением Ф. Дектору и его издателю, члену редакционного совета А. Фридману (Met, Минск).

Прошу коллег учитывать эти обстоятельства, а моих научных противников не использовать их в полемике. Обсуждаться могут лишь тексты и атрибуции, не имеющие отношения к Ф. Дектору и его изданиям, включая и статьи в вышедших томах Собрания, подвернутых примитивному сокращению и непрофессиональной редактуре.

Многие из этих моих текстов уже существуют в авторских редакциях, остальные выйдут в моей монографии, редактируемой в эти дни.

Профессор Учебно-научного центра библеистики и иудаики РГГУ, заведующий учебно-научной лабораторией мандельштамоведения ИФИ РГГУ, доктор филологических наук Леонид Кацис.

04.04.2017.