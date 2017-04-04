Уфа, 4 апреля, 2017, 23:23 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

В коттедже первого заместителя главы администрации Уфы Александра Филиппова сотрудниками правоохранительных органов проведён обыск, о котором он рассказал сам. Опрошенные ИА REGNUM эксперты разделились во мнениях: часть из них считает, что коррупционная проблематика активно используется как элемент внутриэлитной борьбы, другие полагают, что ведётся рутинная, привычная для Уфы и Башкирии работа. Рядовые уфимцы недоумевают: как под носом у мэра Уфы, входящего в пятёрку лучших мэров России, могут происходить громкие скандалы.

О том, что в доме первого вице-мэра Уфы Александра Филиппова в его отсутствие 3 апреля вечером очутились оперативники МВД и Следкома, он сообщил ряду местных СМИ. По рассказам сына Филипова, ученика 8-го класса, в дом проникли следователь СК РФ, сотрудники УЭБ и ОМОН, всего 11 человек.

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Высказывалось мнение, что эти события с большой долей вероятности связаны с делом о расходовании средств из федерального Фонда содействия реформирования ЖКХ РФ, более известном как дело об исчезнувшем при сносе ветхого жилья миллиарде. На днях Генпрокуратура РФ возобновило уголовное дело о расходовании около миллиарда рублей на расселение аварийного жилья в республике.

Как ранее писало ИА REGNUM, в феврале этого года второй отдел по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета по Башкирии возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий чиновниками администрации Уфы (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). 20 февраля в управлениях капстроительства, земельных и имущественных отношений, отделе выдачи разрешений прошли оперативные мероприятия МВД с участием ОМОНа. «Была проведена выемка документов, осмотр личного и служебного автотранспорта, столов, личных вещей. Сотрудников рассадили по кабинетам, у них были изъяты телефоны. Обыск и выемка документов прошли также в служебном кабинете первого замглавы администрации Александра Филиппова, курирующего строительство.

В свою очередь сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ в январе проводили проверку в мэрии по просьбе Фонда содействия реформированию ЖКХ. «Проверялась законность включения ветхого и аварийного жилья в Уфе, расположенного в целом ряде кварталов, в региональную адресную программу, которая софинансируется фондом из федерального бюджета. Правоохранителей заинтересовал тот факт, что в программу были включены дома в кварталах, переданных уфимским застройщикам по 12 договорам развития территорий. Согласно документам, дома должны были расселяться за счет застройщиков, выкупавших право развития по низкой цене, а не за счет бюджета. Полиция опросила ряд застройщиков на предмет передачи ими «откатов» чиновникам мэрии. Были получены соответствующие показания», — сообщил источник. По его данным, на этих спорных основаниях фондом в 2011—2015 годах было профинансировано расселение жилья в Уфе более чем на 400 млн рублей, еще более 270 млн рублей застройщики получили из бюджета республики.

Кроме того, Александр Филиппов сейчас является фигурантом уголовного дела о невыплате налога в размере 3,7 млн.

«Филлипов не единственный заместитель мэра Уфы Ирека Ялалова, с кем связаны скандалы, — считает уфимец Михаил Еленин. — Еще один вице-мэр, Ильдар Хасанов, в начале марта он был арестован по ходатайству УФСБ и помещен в СИЗО. Ирек Ялалов, лучший из лучших, не в курсе, чем занимаются его подчиненные?»

«Фигуру мэра Уфы в таких вопросах, как распределение земельных участков под строительство, и других особо важных вопросах, можно считать технической, и не он сам лично выбирает себе замов, — отвечает общественный деятель Азамат Галин. — Что касается дела Филиппова, то выводы делать рано. Мы даже не знаем, каков статус у вице-мэра в этом деле».

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По словам эксперта, в администрациях разного уровня обыски уже не редкость, чиновники к ним почти привыкли, на этом фоне обращения Филиппова с рассказом о его страданиях при обысках кажется странным. «Кого пытается разжалобить зам градоначальника, вышестоящее начальство, силовиков, или хочет вызвать сочувствие у простых уфимцев?»

Курсирующие слухи о том, что Ялалов и Филиппов как представители разных региональных элит каким-то образом могут противостоять друг другу, общественник считает надуманными. «С недавнего времени стало ясно, что чиновникам уже не позволят воровать, как прежде, — подчеркнул Галин. — События в Удмуртии это наглядно показывают. Идёт работа, следствие во всем разберется и сделает выводы, и не стоит притягивать сюда какую-то подоплёку».

Несколько иного мнения придерживается политолог Дмитрий Михайличенко. «Обвинения в адрес вице-мэра Александра Филиппова, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что коррупционная проблематика активно используется как элемент внутриэлитной борьбы, — считает эксперт. — С учетом того огромного количества «сливов» и информационных атак, которые идут именно на вице-мэра, можно предположить, что курируемый им блок — строительство Уфы находится в точке пересечения интересов различных финансовых группировок».