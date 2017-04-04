Лиссабон, 4 апреля, 2017, 23:23 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека стали жертвами взрыва на фабрике фейерверков на севере Португалии, 4 апреля сообщает Associated Press.

Петарда

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Представители службы гражданской защиты и правоохранительных органов заявили, что мощный взрыв прогремел в деревне около города Ламегу. Три человека считаются пропавшими без вести.

Пожарная служба Ламегу устанавливает причины взрыва. Все четверо погибших являлись членами одной семьи, которой принадлежала фабрика по производству фейерверков.

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Взрыв произошел приблизительно в 350 километрах к северу от португальской столицы Лиссабон.