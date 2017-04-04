Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 23:09 — ИА Регнум.



Юлия Карнаева ИА REGNUM На остановках Петербурга — толпы людей

Проверка автобуса на Малой Морской улице в Санкт-Петербурге закончена, взрывных устройств не обнаружено, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Движение транспорта и пешеходов по Малой Морской улице восстановлено. Взрывчатых веществ и взрывных устройств в маршрутном автобусе не обнаружено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 21.20 в автобусе маршрута №10 был обнаружен подозрительный бесхозный предмет. Движение транспорта и пешеходов по Малой Морской улице было перекрыто. Автобус был оцеплен до завершения проверки.

Напомним, 3 апреля в поезде метрополитена Санкт-Петербурга взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погибли 14 человек, а более 50 получили ранения, травмы и ожоги разной степени тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Позднее на станции метро «Площадь Восстания» сотрудники правоохранительных органов нашли вторую бомбу, которая была своевременно обезврежена.