«Шальке-04» потерпел сенсационное поражение от «Вердера»
Берлин, 4 апреля, 2017, 22:55 — ИА Регнум. 4 апреля на стадионе «Везерштадион» был разыгран матч 27-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Вердер» и «Шальке-04». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «музыкантов».
На экваторе первого тайма чешский правый латераль Гербе Селассие открыл счет после ассиста Златко Юнузовича — 1:0.
На 76-й минуте матча немецкий оттянутый форвард Макс Крузе реализовал пенальти — 2:0.
Через 4 минуты немецкий плеймейкер Максимилиан Эггештайн довел счет до разгромного после голевой передачи Макса Крузе — 3:0.
Статистика матча («Вердер"/"Шальке-04»)
Удары 9/11
Удары в створ 6/3
Владение 41%/59%
Фолы 8/19
На данный момент клуб из Бремена расположился на 9-й позиции с 35-ю очками. «Шальке-04» опустился на 10-ю строчку с 34-мя очками.
Составы на матч:
«Вердер»: Видвальд, Кальдирола, Велькович, Мойсандер, Гарсия, Делейни, Юнузович, Селассие, Гриллич, Крузе, Писарро.
«Шальке-04»: Фарманн, Хеведес, Калиджури, Керер, Настасич, Мейер, Горецка, Чупо-Мотинг, Стамбули, Шолф, Бургшталлер.
Главный арбитр матча: Роберт Харманн.
Предупреждения: Горецка — 73, Фарманн — 83.
Голы: Селассие 24 — 1:0, Крузе (пен) 76 — 2:0, Эггештайн 80 — 3:0.