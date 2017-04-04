Берлин, 4 апреля, 2017, 22:55 — ИА Регнум. 4 апреля на стадионе «Везерштадион» был разыгран матч 27-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Вердер» и «Шальке-04». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «музыкантов».

Schalke04.de «Вердер» — «Шальке-04» 3:0

На экваторе первого тайма чешский правый латераль Гербе Селассие открыл счет после ассиста Златко Юнузовича — 1:0.

На 76-й минуте матча немецкий оттянутый форвард Макс Крузе реализовал пенальти — 2:0.

Через 4 минуты немецкий плеймейкер Максимилиан Эггештайн довел счет до разгромного после голевой передачи Макса Крузе — 3:0.

Статистика матча («Вердер"/"Шальке-04»)

Удары 9/11

Удары в створ 6/3

Владение 41%/59%

Фолы 8/19

На данный момент клуб из Бремена расположился на 9-й позиции с 35-ю очками. «Шальке-04» опустился на 10-ю строчку с 34-мя очками.

Составы на матч:

«Вердер»: Видвальд, Кальдирола, Велькович, Мойсандер, Гарсия, Делейни, Юнузович, Селассие, Гриллич, Крузе, Писарро.

«Шальке-04»: Фарманн, Хеведес, Калиджури, Керер, Настасич, Мейер, Горецка, Чупо-Мотинг, Стамбули, Шолф, Бургшталлер.

Главный арбитр матча: Роберт Харманн.

Предупреждения: Горецка — 73, Фарманн — 83.

Голы: Селассие 24 — 1:0, Крузе (пен) 76 — 2:0, Эггештайн 80 — 3:0.