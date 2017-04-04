«Бавария» потерпела 2-е поражение в сезоне в матче с «Хоффенхаймом»
Берлин, 4 апреля, 2017, 22:54 — ИА Регнум.
4 апреля на стадионе «Райн-Неккар-Арена» был разыгран матч 27-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Хоффенхайм» и «Бавария». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
В середине первого тайма хорватский форвард Андрей Крамарич открыл счет пушечным ударом в правую девятку из-за пределов штрафной — 1:0.
Статистика матча («Хоффенхайм"/"Бавария»)
Удары 10/17
Удары в створ 4/7
Владение 37%/63%
Фолы 16/11
На данный момент «Хоффенхайм» идет на 3-й строчке с 51-м очком. Команда из Мюнхена осталась лидером турнирной таблицы с 65-ю очками.
Составы на матч:
«Хоффенхайм»: Бауманн, Хюбнер, Фогт, Зюле, Руди, Демирай, Толян, Цубер, Амири, Вагнер, Крамарич.
«Бавария»: Ульрах, Хуммельс, Мартинес, Рафинья, Алаба, Алонсо, Видаль, Санчеш, Левандовски, Роббен, Коман.
Главный арбитр матча: Саша Штегеманн.
Предупреждения: Левандовски — 64.
Голы: Крамарич 21 — 1:0.