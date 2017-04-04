Берлин, 4 апреля, 2017, 22:54 — ИА Регнум.

4 апреля на стадионе «Райн-Неккар-Арена» был разыгран матч 27-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Хоффенхайм» и «Бавария». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Fcbayern.com «Хоффенхайм» — «Бавария» 1:0

В середине первого тайма хорватский форвард Андрей Крамарич открыл счет пушечным ударом в правую девятку из-за пределов штрафной — 1:0.

Статистика матча («Хоффенхайм"/"Бавария»)

Удары 10/17

Удары в створ 4/7

Владение 37%/63%

Фолы 16/11

На данный момент «Хоффенхайм» идет на 3-й строчке с 51-м очком. Команда из Мюнхена осталась лидером турнирной таблицы с 65-ю очками.

Составы на матч:

«Хоффенхайм»: Бауманн, Хюбнер, Фогт, Зюле, Руди, Демирай, Толян, Цубер, Амири, Вагнер, Крамарич.

«Бавария»: Ульрах, Хуммельс, Мартинес, Рафинья, Алаба, Алонсо, Видаль, Санчеш, Левандовски, Роббен, Коман.

Главный арбитр матча: Саша Штегеманн.

Предупреждения: Левандовски — 64.

Голы: Крамарич 21 — 1:0.