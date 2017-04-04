Нью-Дели, 4 апреля, 2017, 22:56 — ИА Регнум. В 2016 году туристическая отрасль Индии составила 9,6% от ВВП страны и заняла седьмое место в мире, согласно данным Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), 4 апреля сообщает The Economic Times.

Айтен Юран У входа в храм

В отчете WTTC указано, что в 2016 году туристическая отрасль Индии принесла доход в размере $208 млрд 9 млн.

Рост числа туристов в 2016 году, составил 8,5%, в 2017 году прогнозируется рост в 6,7%. 88% туристов были гражданами Индии.

Ожидается, что в 2017 году количество зарубежных туристов увеличится на 5,4% в сравнении с 2016 годом.

Напомним, в 2016 году Индию посетили девять миллионов иностранных туристов, согласно данным Всемирной туристической организации при ООН. По количеству иностранных туристов Индия заняла 40-е место в мире.

В 2016 году в туристической отрасли Индии появилось 40 млн 300 тыс. новых рабочих мест. Всего в туристическом секторе заняты 9,3% от общего числа трудоспособного населения страны.