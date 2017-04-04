Вашингтон, 4 апреля, 2017, 22:55 — ИА Регнум.



Цитата из х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». реж. Александр Роу. 1961. СССР Галушки

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал меморандум об экономической и финансовой политике Украины. Документ стал доступен сегодня, 4 апреля, на сайте МВФ.

Сообщается, что меморандум был представлен в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины.

Кроме меморандума на сайте МВФ опубликованы отчеты, посвященные исследованиям коррупции на Украине и реформе пенсионной системы этой страны.

Среди материалов фонда также есть письмо от 29 марта, подписанное президентом страны Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом, министром финансов Александром Данилюком и главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой. В нем рассказывается о блокаде Донецкой и Луганской Народных Республик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МВФ принял решение выделить Украине очередной транш финансовой помощи на сумму $1 млрд.

Согласно документам МВФ, в 2017 году Украина должна выплатить $4,4 млрд в рамках обслуживания своих долгов. В эту сумму не входит долг в $3 млрд, которые Украина должна России.