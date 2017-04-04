Берлин, 4 апреля, 2017, 22:51 — ИА Регнум.

4 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 27-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Боруссия» (Дортмунд) и «Гамбург». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «шмелей».

Hsv.de «Боруссия» (Дортмунд) — «Гамбург» 3:0

На 13-й минуте матча немецкий хавбэк Гонсало Кастро открыл счет великолепным ударом в дальнюю шестерку со штрафного с 25-ти метров от ворот — 1:0.

На 81-й минуте матча японский диспетчер Синдзи Кагава забил гол после прострела Пьер-Эмерика Обамеянга — 2:0.

В самой концовке матча габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг довел счет до разгромного после ассиста Синдзи Кагавы — 3:0.

Статистика матча («Боруссия"/"Гамбург»)

Удары 13/13

Удары в створ 9/7

Владение 59%/41%

Фолы 6/13

На данный момент клуб из Дортмунда идет на 4-й позиции с 50-ю очками. «Гамбург» остался на 14-й позиции с 30-ю очками.

Составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Бартра, Пищек, Геррейро, Гинтер, Дембеле, Мор, Кастро, Кагава, Вайгль, Обамеянг.

«Гамбург»: Адлер, Дикмайер, Маврай, Экдаль, Остжолек, Холтби, Грегоритш, Соуза, Костич, Сакаи, Вуд.

Главный арбитр матча: Маркус Шмидт.

Предупреждения: Экдаль — 12, Гинтер — 29, Костич — 66, Холтби — 80.

Голы: Кастро 13 — 1:0, Кагава 81 — 2:0, Обамеянг — 90+3.