«Гамбург» в очередной раз потерпел разгромное поражение
Берлин, 4 апреля, 2017, 22:51 — ИА Регнум.
4 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 27-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Боруссия» (Дортмунд) и «Гамбург». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «шмелей».
На 13-й минуте матча немецкий хавбэк Гонсало Кастро открыл счет великолепным ударом в дальнюю шестерку со штрафного с 25-ти метров от ворот — 1:0.
На 81-й минуте матча японский диспетчер Синдзи Кагава забил гол после прострела Пьер-Эмерика Обамеянга — 2:0.
В самой концовке матча габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг довел счет до разгромного после ассиста Синдзи Кагавы — 3:0.
Статистика матча («Боруссия"/"Гамбург»)
Удары 13/13
Удары в створ 9/7
Владение 59%/41%
Фолы 6/13
На данный момент клуб из Дортмунда идет на 4-й позиции с 50-ю очками. «Гамбург» остался на 14-й позиции с 30-ю очками.
Составы на матч:
«Боруссия»: Бюрки, Бартра, Пищек, Геррейро, Гинтер, Дембеле, Мор, Кастро, Кагава, Вайгль, Обамеянг.
«Гамбург»: Адлер, Дикмайер, Маврай, Экдаль, Остжолек, Холтби, Грегоритш, Соуза, Костич, Сакаи, Вуд.
Главный арбитр матча: Маркус Шмидт.
Предупреждения: Экдаль — 12, Гинтер — 29, Костич — 66, Холтби — 80.
Голы: Кастро 13 — 1:0, Кагава 81 — 2:0, Обамеянг — 90+3.