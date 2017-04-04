Ленинградская область, 4 апреля, 2017, 22:50 — ИА Регнум. Стало известно имя еще одной жертвы теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Ею оказалась 53-летняя жительница Ленинградской области. Об этом 4 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы у представительства Санкт-Петербурга в Москве в память о жертвах теракта в метро 3 апреля 2017 года

Ранее Следственный комитет России обнародовал список десяти погибших в результате взрыва в метро. Про еще четыре жертвы было сказано, что для их опознания нужна генетическая экспертиза. Тем не менее жительницу Ленобласти смогли опознать родственники.

«Одна из погибших при теракте в метро 3 апреля — Невмержицкая Мария Алексеевна 21 сентября 1963 года рождения. Проживала в поселке Красноозерное Приозерского района, опознали сегодня дочери. Пока в опубликованных списках она не значится», — пояснили в пресс-службе областного правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о погибшей при взрыве в метро 49-летней жительнице поселка имени Свердлова Всеволожского района Ирине Медянцевой. Женщина была известным кукольным мастером и приходилась родственницей экс-солисту группы «На-На» Владимиру Левкину. В больнице находится ее 29-летняя дочь из Великого Новгорода.

Также, по данным правительства Ленобласти, при теракте в городской подземке пострадали еще не менее трех жителей 47-го региона. В настоящее время в Мариинской больнице Петербурга находится 21-летний житель города Кингисеппа, в Военно-медицинской академии — 40-летний пострадавший из города Гатчина, а в НИИ им. Джанелидзе лежит 24-летняя жительница Всеволожского района.

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Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв в вагоне поезда, который двигался по синей ветке метро. Погибли 14 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». По данным СКР, взрыв в вагоне метрополитена 3 апреля совершил Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, выходец из Киргизии, гражданин России.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в больницах Петербурга находятся 50 раненых в результате тракта в метро, 10 из них — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.