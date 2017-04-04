Цхинвал, 4 апреля, 2017, 22:37 — ИА Регнум.



Presidentruo.org Леонид Тибилов в ходе посещения выставки художников Сирийской Арабской Республики

В Цхинвале завершился Первый международный фестиваль искусств «Взаимопроникновение», в рамках которого состоялись выставки, концерты, поэтические вечера, мастер-классы и творческие встречи. Организаторами фестиваля выступили посольство Республики Южная Осетия в России и Министерство культуры РЮО.

Фестиваль начался с открытия выставки кубинского художника Омара Годинеса, которая вызвала неподдельный интерес к искусству Острова свободы. Ознакомиться с творчеством известного кубинского мастера кисти пришли президент Южной Осетии Леонид Тибилов, члены правительства, творческие деятели и представители общественности.

Президент Леонид Тибилов отметил, что, несмотря на географическую отдаленность Южной Осетии и Кубы, всегда есть возможность для развития дружественных отношений. «То, что выставка организована в Южной Осетии, говорит о том, что мы всегда рады гостям, знаем цену дружбе и всегда готовы сотрудничать», — сказал Леонид Тибилов, напомнив об общих эпизодах в истории Кубы и Осетии, связанных с деятельностью генерала Иссы Плиева, командовавшего группой советских войск на Острове свободы в ходе Карибского кризиса.

Сам Омар Годинес не скрывал своих восторженных впечатлений от Южной Осетии. «Благодарю вас за возможность находиться здесь вместе с вами и рад познакомить вас с культурой Острова свободы — моей Кубы. Я очень люблю ваш народ, и у меня здесь уже очень много друзей. Ваша страна удивительная и очень яркая, и народ очень красивый, по темпераменту наши народы схожи. Между Кубой и Южной Осетией много общего, и нам нужно дальше развивать отношения», — уверен кубинский художник.

В рамках фестиваля в Цхинвальском музыкальном училище состоялся концерт детского хорового коллектива из Сербии «Бисери». Накануне концерта ребята приняли участие в литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Служба в тот день проходила на осетинском, русском и сербском языках, что весьма впечатлило не только прихожан храма, но и гостей. Песни, прозвучавшие на концерте снова на осетинском, сербском и русском языках, были исполнены с большим душевным теплом. Два года назад группа школьников из Южной Осетии гостила на древней земле Сербии по приглашению Его Святейшества патриарха Сербии Иринея и при финансовой поддержке мецената из Осетии Гелы Валиева, организатором поездки тогда выступило посольство РЮО в РФ.

Дети обеих стран сохранили об этой поездке самые теплые воспоминания. Дружественный итог этих отношений дал весьма положительный результат. Наши друзья из Сербии с большим удовольствием откликнулись на приглашение осетинской стороны принять участие в Международном фестивале искусств «Взаимопроникновение». До начала концерта участников хора принял президент Южной Осетии Леонид Тибилов и пожелал гостям успехов и творческого вдохновения. Руководитель хора Горан Антанаскович, в свою очередь, выразил благодарность за радушный и сердечный прием.

В рамках фестиваля состоялась выставка художников Сирийской Арабской Республики, и на церемонию открытия снова пришли представители руководства страны во главе с президентом Леонидом Тибиловым, а также творческие деятели и молодежь, с интересом ознакомившиеся с представленными работами.

По словам президента, подобные проекты в сфере культуры способствуют сближению народов, поэтому такие контакты надо развивать и расширять, перенося сотрудничество между странами и на другие сферы. Леонид Тибилов поблагодарил гостей за участие в фестивале и пожелал молодым художникам творческого вдохновения.

Интерес к выставке сирийских мастеров кисти действительно был неподдельным. В Сирии проживает достаточно много осетин, некогда покинувших родной край. Многолетняя война сделала многих из них беженцами. Сирийская тематика до сих пор продолжает привлекать внимание общественности Южной Осетии из-за общности борьбы за свою свободу от внешнего вмешательства.

В «Литературной гостиной», функционирующей при кафедре русской и зарубежной литературы Юго-Осетинского государственного университета им. А. Тибилова, состоялись встречи со всеми гостями фестиваля. По счастливой случайности, а может и закономерности, среди участников фестиваля было много поэтов. На мероприятиях присутствовал ректор ЮОГУ Вадим Тедеев, студенты и преподаватели ЮОГУ, учащиеся средних школ г. Цхинвала, представители творческой общественности республики.

Руководитель «Литературной гостиной», заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы доцент Манана Парастаева назвала данные встречи сакральными. Цхинвальскому зрителю надолго запомнятся образы, созданные кубинским, сербскими и сирийскими мастерами, ведь искусство действительно священно. Всем участникам фестиваля вручены дипломы и памятные подарки.