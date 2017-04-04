Мадрид, 4 апреля, 2017, 22:21 — ИА Регнум. 4 апреля на стадионе «Сан-Мамес» был разыгран матч 30-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Атлетик» (Бильбао) и «Эспаньол». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «басков».

Athletic-club.eus «Атлетик» (Бильбао) — «Эспаньол» 2:0

На 17-й минуте матча таргетман сборной Испании Ариц Адуриц открыл счет ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:0.

На 37-й минуте форвард оформил дубль после подачи хавбэка Бената со штрафного — 2:0.

Статистика матча («Атлетик"/"Эспаньол»)

Удары 12/5

Удары в створ 4/2

Владение 61%/39%

Фолы 19/16

На данный момент «Атлетик» идет на 5-й строчке с 50-ю очками. Каталонцы остались на 9-й позиции с 43-мя очками.

Составы на матч:

«Атлетик»: Аррисабалага, Ляпорт, Де Маркос, Саборит, Альварес, Бенат, Иттураспе, Муниаин, Сусаета, Гарсия, Адуриц.

«Эспаньол»: Лопес, Санчес, Альварес, Лопес, Рейеш, Фуэго, Пьятти, Диоп, Рока, Мелендо, Альваро.

Главный арбитр матча: Хуан Мартинес Мунуэра.

Предупреждения: Альварес — 18, Альварес — 27, Лопес — 38.

Голы: Адуриц (пен) 17 — 1:0, Адуриц 37 — 2:0.