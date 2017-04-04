Казань, 4 апреля, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Результат матча волейбольной Лиги чемпионов, прошедшего 4 апреля в Белгороде.

Zenit-kazan.com «Зенит-Казань» — «Белогорье» 3:1

[[[flag-ru]]] «Зенит-Казань» (Казань) — [[[flag-ru]]] «Белогорье» (Белгород) 3:1 (25:14, 25:17, 23:25, 26:24)

Завтра, 5 апреля, сыграет свой первый матч в финальной части Лиги чемпионов московское «Динамо». В Берлине они сыграют с хозяевами площадки волейболистами клуба «Берлин».

Положение команд в розыгрыше мужской волейбольной Лиги чемпионов можно посмотреть здесь.