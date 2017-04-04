Мадрид, 4 апреля, 2017, 22:16 — ИА Регнум. Военно-морское судно Испании не вторгалось в территориальные воды Гибралтара, говорится в заявлении МИД Испании, 4 апреля сообщает Reuters.

NASA Гибралтарский пролив

Во вторник, 4 апреля, представители правительства Гибралтара опубликовали видеоролик с испанским патрульным судном Infanta Cristina и заявили о «незаконном вторжении» в территориальные воды.

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В МИД Испании заявили, что корабль выполнял обычное патрулирование, добавив, что Испания не признает территориальных вод Гибралтара.

«Незаконного вторжения не было, поскольку корабль находился в испанских водах», — заявил представитель МИД Испании.

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Напомним, Гибралтар расположен на юге Иберийского полуострова, является территорией Великобритании. Данная территория до сих пор является предметом территориальных споров между Великобританией и Испанией.

Гибралтар занимает стратегическую позицию над Гибралтарским проливом, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном. Там же расположена военно-морская база НАТО.